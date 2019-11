Spal, Igor: «In casa siamo più incisivi. Sampdoria? Sfida complicata»

Igor, laterale della Spal, presenta così il potenziale duello salvezza contro i rivali della Sampdoria: le parole del biancoazzurro

La Spal ospita la Sampdoria nella sfida al Paolo Mazza. Ecco le parole di Igor, protagonista della sfida e laterale dei ferraresi, ai microfoni di Sky Sport.

«Sappiamo che è una partita decisiva, non vorremmo trovarci in questa posizione in classifica. Vogliamo fare punti. Salvezza da conquistare soprattutto in casa? Sì, fuori casa non riusciamo a ottenere punti come in casa. Non giochiamo in modo diverso, ma siamo più incisivi. Tutta la Serie A è complicata, lo sarà anche la sfida di stasera con la Sampdoria».