Spal-Lazio 0-0 DIRETTA LIVE | Cronaca- Moviola – Pagelle – Sintesi

Spal-Lazio, 30ª giornata Serie A 2018/2019: cronca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Dopo il prezioso successo in casa dell’Inter per la corsa alla Champions League, la Lazio deve fare visita alla Spal nel turno infrasettimanale di Serie A. I biancocelesti occupano il quinto posto in classifica con 48 punti e vengono dalle vittorie con Inter e Parma. In trasferta, la formazione di Simone Inzaghi ha ottenuto 6 successi e tre pareggi in 14 gare. La Spal, invece, dopo i due successi consecutivi contro Roma e Frosinone, è sedicesima a quota 29.

Spal-Lazio 0-0: pagelle e tabellino

Marcatori:

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Regini (30′ Felipe); Lazzari, Valoti, Missiroli, Murgia, Kurtic; Floccari, Petagna. A disp.: Gomis, Fulginati, Poluzzi, Valoti, Bonifazi, Dickmann, Valdifiori, Schiattarella, Jankovic, Antenucci, Paloschi. All.: Semplici.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa (61′ Caicedo), Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Wallace, Luiz Felipe, Radu, Romulo, Berisha, Badelj, Parolo, Jordao, Cataldi, Durmisi, Neto. All.: Inzaghi.

Arbitro: Guida

Spal-Lazio: diretta live, moviola e sintesi

61′ – Primo cambio Lazio: fuori Correa, dentro Caicedo.

SECONDO TEMPO

29′ – Regini si accascia a terra per un problema al fianco. Pronto il cambio per il difensore della SPAL. Al suo posto entra Felipe.

Spal-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box in HD e canale 384 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.