Spal, Marino si presenta: «Bisogna trovare subito gli stimoli giusti»

Pasquale Marino si è presentato ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Spal

Pasquale Marino è il nuovo allenatore della Spal, retrocessa in Serie B al termine dell’ultimo campionato di A. Il tecnico si è presentato in conferenza stampa fissando subito gli obiettivi.

STIMOLI – «Sono contento che la Spal abbia pensato a me perché è una società ambita e che ha strutture ideali e organizzate per noi allenatori. Il club è stato corretto. Mi ha contattato con molta discrezionalità qualche giorno prima della fine del campionato. Io ero impegnato e mi hanno chiesto semplicemente la disponibilità a parlare alla fine dei playoff. Hanno avuto la fiducia in me e anche la pazienza di aspettare. Ho accettato volentieri perché avevo già comunicato all’Empoli la mia intenzione di non proseguire. Bisogna trovare subito gli stimoli per poter fare bene. Ci sarà bisogno di tanta intensità e di agonismo, che sono imprescindibili. Vogliamo fare un campionato competitivo con un calcio che piaccia alla gente e che sia redditizio».

MERCATO – «È ancora presto per fare nomi. Di quelli che ho allenato e che sono alla Spal ci sono Di Francesco e Paloschi, con cui ho parlato e mi ha detto di aver voglia e fame. Spero che Alberto rimanga con questo entusiasmo, mi ha dato una sensazione molto positiva. Floccari? L’ho chiamato ed è entusiasta di restare. Mi ha dato la sua disponibilità».