Terminati i lavori per la ristrutturazione del nuovo stadio “Paolo Mazza” della Spal che potrebbe già aprire lunedì nel match contro l’Atalanta

La Spal, terza in classifica dopo tre giornate di campionato, ha la sua nuova casa da oltre 16mila posti. I lavori sul nuovo stadio Paolo Mazza di Ferrara, difatti, sono ufficialmente terminati e adesso manca solo l’ok della Figc che dovrà rilasciare la Licenza nazionale criteri infrastrutturali. Nel pomeriggio in una riunione post sopralluogo all’impianto, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha dato parere di conformità della struttura dopo i lavori di ristrutturazione eseguiti nel corso dell’estate.

Nello specifico la ristrutturazione ha riguardato campo di gioco, l’illuminazione, gli spalti e le tribune dello stadio, la cui costruzione risale al 1928. La Spal potrebbe giocare già lunedì nel nuovo impianto in occasione del Monday match della quarta giornata di Serie A contro l’Atalanta, per l’ufficialità si attendere però il via libera della Figc. La squadra di Semplici aveva, difatti, giocato la prima partita interna contro il Parma al Dall’Ara di Bologna, match terminato 1-0 in favore dei biancoazzurri.