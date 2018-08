Spal-Parma, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Spal-Parma, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto pronto per l’inizio di Spal–Parma, sfida salvezza della seconda giornata di Serie A. Da una parte la squadra di Semplici, che ha esordito con la bella vittoria in casa del Bologna. Dall’altra la formazione di Roberto D’Aversa, chiamata a riscattare il mezzo passo falso dell’esordio contro l’Udinese di Velazquez.

Spal-Parma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Spal-Parma: formazioni ufficiali

Spal-Parma: probabili formazioni e pre-partita

In casa Spal poche novità rispetto a Bologna, spazio a Gomis in porta (ancora preferito a Milinkovic-Savic, dopo la buona prova offerta contro il Bologna domenica scorsa all’esordio in campionato) ed a Cionek, Vicari e Felipe in difesa nel 4-3-3 di mister Semplici. Valdifiori potrebbe scalzare Viviani in mezzo al campo, certi invece Lazzari, Missiroli, Kurtic e Fares. Tandem d’attacco con Antenucci e Petagna. Sul fronte Parma tutto pronto per l’esordio di Gervinho dall’inizio in attacco nel 4-3-3 di mister D’Aversa che assieme all’ex Roma schiererà Inglese e Siligardi in assenza di Ciciretti. Centrocampo a tre con Grassi, Stulac e Barillà, dietro di loro Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi, tra i pali Sepe. Ancora panchina per Gervinho: l’ivoriano può essere una carta spendibile a gara in corso. SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Viviani, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici. PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Spal-Parma: i precedenti del match

La gara delle 18 di stasera tra SPAL e Parma rappresenta una sfida inedita in Serie A tra le due formazioni, ancor più inedita se si pensa che la sfida di oggi verrà giocata allo stadio Dall’Ara di Bologna a causa di indisponibilità dello stadio di Ferrara. Le due squadre, infatti, per motivi differenti non si sono mai incontrate nella massima serie in tutta la loro lunga e gloriosa storia. In generale però le due compagini si sono incontrate diverse volte nelle categorie minori. La prima sfida ufficiale risale al lontano 1920, quando la partita finì sul 2-2. L’ultimo incontro ufficiale allo stadio Paolo Meazza di Ferrara risale invece addirittura all’anno 1985-’86, in Serie C1, quando i padroni di casa si imposero per 1-0. Da segnalare che in tutti i precedenti incontri in Serie B e in Serie C1, la SPAL si è imposta in casa per nove volte segnando ben 19 reti e subendone una. Solamente due sono state le vittorie della SPAL con più di due reti (5-0 nel 1948-’49 in Serie B e 4-1 nel 1971-’72 in Serie C). Sette i pareggi e cinque dei quali finiti sul 0-0. Nei precedenti si ricorda solo una vittoria del Parma in terra spallina: 0-2 in Serie C1 nel lontano anno 1982-’83. Alla partita di domani, la SPAL ci arriva con un ottima vittoria in trasferta per 1-0 in un altro derby emiliano contro il Bologna, mentre il Parma arriva da un amaro 2-2 in casa contro l’Udinese. Alla luce di questi risultati si può evincere come la sfida di domani sarà una partita molto tirata in cui difficilmente si vedranno molti gol; chissà se si sentirà il fattore campo neutro.

Spal-Parma: l’arbitro del match

La sfida inedita di domani al Dall’Ara di Bologna tra SPAL e Parma verrà diretta dall’arbitro Daniele Orsato della sezione Aia di Schio, reduce dalla sfida dei preliminari di andata di Champions League tra la Stella Rossa e il Red Bull Salisburgo finita sul 0-0. L’ultimo arbitraggio in Serie A di Orsato risale all’indimenticabile sfida tra Inter e Juventus che di fatto ha deciso lo scudetto, finita 2-3, dello scorso 28 aprile. Nel match di domani, Orsato sarà affiancato dai collaboratori Schenoni e Ceccone e dal quarto uomo Nasca. La VAR e l’AVAR saranno compito rispettivamente di Serra e Valeriani. Nella passata stagione, Orsato ha arbitrato ben tre partite della SPAL (Spal-Genoa 1-0, Crotone-Spal 2-3 e Fiorentina-Spal 0-0) per un totale di 2 vittore e un pareggio. Parma che invece non incontra l’arbitro di Montecchio Maggiore dal lontano 2014 quando i ducali vinsero al Bentegodi di Verona contro il Chievo per 2-3. Nel complesso vi è un perfetto equilibrio nei passati incontri tra il Parma e Orsato (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Spal-Parma Streaming: dove vederla in tv

Spal-Parma sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.