Spal, si va avanti con Semplici: richiesto un cambio di rotta

In seguito alla sconfitta col Brescia si era ipotizzato l’esonero per Semplici, ma la Spal ha deciso di puntare ancora sull’allenatore

Leonardo Semplici sarà ancora l’allenatore della Spal. Come ha rivelato gianlucadimarzio.com, la società non ha proceduto all’esonero del tecnico dopo un faccia a faccia con i dirigenti. È però richiesto un cambio di marcia, con la squadra che è scesa all’ultimo posto in classifica dopo la sconfitta contro il Brescia.

Saranno fondamentali i prossimi risultati per decidere la sorte dell’allenatore, a partire dalla partita di domenica contro la Roma. La dirigenza starebbe pensando a un ritiro anticipato in vista dell’importante sfida.