L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, chiede rinforzi alla società per competere per traguardi importanti

Sembra di riavvolgere il nastro a un anno fa. Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, aveva firmato l’accordo con l’Inter con altre premesse ma il club nerazzurro dovette fare i conti con i limiti alle spese imposti dal Fair Play Finanziario e anche dal governo cinese. Il tecnico sarebbe poco soddisfatto da alcune prestazioni contro il Chelsea, Gagliardini tra quelli in bilico, e ha chiesto alla società i rinforzi: «Se si vuole vincere ci vogliono i rinforzi, è bene dirsi le cose, tanto è impossibile mantenere il segreto di fronte ai tifosi».

Il tecnico, apparso un po’ nervoso, secondo La Gazzetta dello Sport, non è soddisfatto pienamente della rosa a sua disposizione. Il tecnico sa che, per come è costruita oggi, l’Inter non è ancora attrezzata per lottare alla pari per lo scudetto con la Juventus e vorrebbe aumentare il tasso tecnico della sua squadra. L’arrivo del terzino, Sime Vrsaljko, è vicino, ma è per l’altro acquisto, quello del centrocampista, che c’è ancora tanto da lavorare. L’Inter può chiudere accordi in prestito con diritto di riscatto ed è difficile avvicinare top player con quella formula e per questo non è da escludere la partenza di un big per finanziare colpi in entrata.