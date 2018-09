Spalletti non guarda in telecamera: ‘paura’ dell’espulsione? – VIDEO

Luciano Spalletti non guarda in telecamera prima della sfida tra Inter e Fiorentina per paura di essere espulso?

Luciano Spalletti era stato squalificato per la sfida tra Inter e Fiorentina a causa della sua esultanza, ritenuta irriguardosa nei confronti del quarto uomo, dopo il gol di Brozovic in pieno recupero, contro la Sampdoria. «Non ne parlo, sono solo dispiaciuto di quello che è successo, non voglio dir nulla perché mi dispiace che accadano queste cose, poi sono uno emotivo, a volte sto zitto sulle cose anche clamorose. Sul VAR non mi sono nemmeno avvicinato, ho fatto questa esultanza sul gol… Poi si crea un precedente anche difficile da gestire in futuro» aveva detto l’allenatore nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Fiorentina.

I nerazzurri hanno presentato ricorso d’urgenza e hanno ottenuto una parziale vittoria perché al tecnico è stata sì tolta la squalifica ma dovrà pagare un’ammenda di 5000 euro. In sostanza una squalifica commutata in una ammenda. Fa sorridere il comportamento di Luciano Spalletti prima dell’inizio di Inter-Fiorentina. Il tecnico non ha voluto guardare in camera prima del fischio d’inizio: paura di essere espulso? Probabile provocazione dell’allenatore toscano che probabilmente ha risposto così, ‘alla toscana, alla decisione del Giudice Sportivo dopo Samp-Inter.