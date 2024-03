Italia, conferenza Spalletti: «Vogliamo vedere gente nuova»

Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro il Venezuela

BARONE – «Noi come gruppo Nazionale, ma ci ha già pensato il presidente Gravina, siamo vicini alla famiglia di Barone e alla famiglia di Commisso. Sappiamo che valore perdiamo per il nostro sport, per il calcio in particolare. Ha influenzato più lui il calcio in questi cinque anni da dirigente della Fiorentina che tanti altri che ci sono da una vita e non hanno fatto niente di quello che ha fatto lui. Il Viola Park ne è la conferma e l’esempio di cosa vuol dire fare le cose da grandi imprenditori».

SINNER – «Già un esempio da tanto, da quando ha cominciato. Da ragazzino normalissimo, da situazione più difficile di altri, è riuscito a scalare tutte le posizioni, a esser lì, vicino ad essere il top, il numero 1. Ieri ci ha fatto vedere che per essere sul tetto del mondo uno deve diventare top non solo in allenamento e nei match, ma anche nella gestione delle altre ore in cui non fa stop. Lui è mentalizzato in maniera corretta. Lui lo dice quelle che sono state le sue scelte, che ha cambiato allenatore perché sa che cosa gli ci vuole, conosce benissimo la sua personalità e il suo carattere. Sa dove vuole arrivare».

QUANTO INCIDERANNO LE AMICHEVOLI E I MESI DI CAMPIONATO VERSO EURO 2024 – «Incide tutto. Noi saremo attenti e saremo presenti dentro gli allenamenti della squadre, dentro gli incontri di campionato. Ci porteremo dietro quel che succederà come comportamento in queste due amichevoli. Abbiamo da vedere qualcuno di nuovo, c’è sempre possibilità di inserirsi. Avendo il bisogno di creare sempre roba più forte e nuova è chiaro che si va a fare queste prove e ci si porta via quelli che sono i risultati di queste prove»