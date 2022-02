Spalletti: «Dispiace per la gente di Napoli, ma non dobbiamo restare affogati in questa gara»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni al termine della sfida che il Napoli ha perso contro il Barcellona in Europa League

Le parole di Spalletti ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del suo Napoli contro il Barcellona:

GARA – «Abbiamo sbagliato qualcosa di più di quello cui siamo abituati ma loro sono stati davvero bravi a far girare la palla. Abbiamo fatto anche delle cose buone, ma non siamo mai riusciti a metterci in pari con loro. Non siamo stati bravi a trovare gli uomini tra le linee e hanno preso il sopravvento. Dispiace per la gente di Napoli, c’era questo effetto Maradona nell’aria e ci piaceva essere all’altezza, ma non dobbiamo rimanere affogati in questa partita qui, perché tra tre giorni abbiamo subito la Lazio»

INSIGNE – «Sono in molti quelli che hanno apprezzato ciò che ha fatto per questa maglia e noi avremo ancora bisogno di lui».