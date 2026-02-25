Connect with us
Spalletti prima di Juve Galatasaray: «Sensazioni da grandi serate, imprese simili si costruiscono…»

1 giorno ago

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua prima dell’inizio del match di Champions League contro il Borussia Dortmund

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Juventus Galatasaray. Il tecnico bianconero, Luciano Spalletti, nel corso del prepartita, è intervenuto così ai microfoni di Prime Video.

ACCOGLIENZA – «Bellissimo, sono sensazioni delle grandi serate, delle partite non comuni, non normali».

PARTITA – «Imprese simili come quelle di questa sera si costruiscono con una squadra e non con un singolo calciatore».

