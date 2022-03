Spalletti: «Per lo Scudetto ci siamo. Vlahovic o Osimhen? Secondo me…». Le parole del tecnico del Napoli dopo il Verona

Luciano Spalletti a DAZN dopo Verona-Napoli.

PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita, di attenzione, sacrificio in alcuni momenti. Abbiamo tirato fuori quelle qualità di carattere, di contrasto che a volte ci mancano. E probabilmente se riusciamo a mantenere questo livello qui abbiamo la possibilità ancora di inserirci».

MEGLIO VLAHOVIC O OSIMHEN – «Io non faccio paragoni. Vlahovic è un campione e se una società come la Juventus lo va a prendere è segno che ha tutte quelle cose per essere uno di quel livello lì per giocare in quella squadra lì. Osimhen è un calciatore top, ha tutto dalla sua, come l’età. E’ un bravo ragazzo, ce la mette tutta, vuole essere a disposizione. Quando si comincia a parlare di qualità tecniche, di tempi, di che abbocco do al difensore… Su queste cose qui deve migliorare».

SETTIMANA POST MILAN – «E’ stata pesantissima, perché sei in quell’ambiente che hai ricreato giusto, la partita può darti il visto per essere in lotta per qualcosa che è la gioia per un tempo infinito e poi dentro la partita non riesci a essere te stesso, a che con un po’ di sfortuna perché noi non abbiamo fatto malissimo, è stato bravo il Milan a giocarci addosso e a sfruttare una situazione su una palla che potevamo evitare. A quel punto ti crolla tutto e il sentimento delle persone lo subisce perché i tifosi sono così innamorati di questi colori che tu puoi allontanarti quanto vuoi ma poi il dispiacere loro lo provi. Ma i tifosi ci stanno vicino, oggi l’hanno dimostrato. Tuttavia l’amarezza resta tanta».

SCUDETTO – «Il Napoli deve guardare a se stesso, fare quelle partite con attenzione, forza, continuità. E metterci qualcosa anche in più perché la piazza lo vuole, la situazione è stimolante e abbiamo possibilità importanti per giocarcela».