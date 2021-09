Spezia, Bourabia: «Con la Juventus può succedere di tutto»

Il centrocampista dello Spezia Bourabia ha parlato in vista del match di quest’oggi contro la Juventus

Mehdi Bourabia, centrocampista dello Spezia, è stato intervistato da Tuttosport.

JUVENTUS – «Loro sono in crisi di risultati, noi giochiamo nel nostro stadi. Può succedere di tutto. Se fanno paura? Certo, anche se hanno perso Cristiano Ronaldo, sono una delle squadre che può ancora dire tanto. Un organico così non può non puntare a vincere il campionato. Noi però siamo in crescita, vigliamo far bene, c’è la possibilità di incontrarli nel loro momento magari non ideale, siamo davanti ai nostri tifosi in un match di cartello. Ci si può provare».

