Spezia, domani la cessione della società: i dettagli della trattativa

Lo Spezia domani diventerà americano. Definiti gli ultimi dettagli che porteranno alla cessione al fondo MSD. Nessun cambio in dirigenza

E’ prevista per domani la chiusura della trattativa per la cessione dello Spezia al fondo MSD. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio confermando che non ci sono stati intoppi nei passaggi che porteranno al closing.

Il valore dell’operazione sarà introno ai 24 milioni di euro con la società che manterrà il management attuale. Eventuali cambiamenti saranno rinviati al termine della stagione.