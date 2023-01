Spezia, Dragowski: «La salvezza qui è come il Mondiale»

Bartlomiej Dragowski, portiere dello Spezia, ha parlato a Tuttosport riguardo la stagione e gli obiettivi in Serie A

«Infortunio? Volevo tornare al più presto per riprendermi quello che la sfortuna mi aveva portato via. In questo recupero c’è voglia, volontà e lavoro. Ho visto il Mondiale da casa senza potermi muovere. Ho dovuto disfare la valigia».

FIORENTINA – «Arrivai giovanissimo e senza sapere la lingua. Mi ha aiutato molto Paulo Sousa, ma poi mi sono dovuto attrezzare. Poi i vari prestiti. A Empoli ho stretto un grande legame con Provedel. L’ho aiutato tanto nel suo momento difficile con l’infortunio. Mi ha spinto lui a venire allo Spezia. Ho scelto la piazza migliore che potessi. Ora voglio la salvezza qui, è come il Mondiale».