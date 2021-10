Spezia, Ferrer non ci sta: «Il Verona ha fatto tre gol con tre tiri in porta»

Salva Ferrer ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta contro l’Hellas Verona

«Giocare in più posizioni è importante, sono contento per questo. Io gioco dove chiede il mister, in settimana lavoriamo proprio per questo. L’inizio della partita non è stato perfetto, abbiamo subito tre gol su tre tiri in porta da parte del Verona, noi invece abbiamo creato tanto senza però trovare la via del gol. Sappiamo in che posizione siamo, abbiamo due settimana per svuotare la testa, pensare alla prossima sfida e portare a casa la vittoria per cambiare la classifica. La squadra gioca sempre per portare dei punti a casa, l’atteggiamento e la voglia ci sono, purtroppo non siamo stati perfetti in zona gol».