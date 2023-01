Spezia, Gotti: «Un bel regalo per la mia 100ma in Serie A»

Spezia, le parole di Luca Gotti: «Abbiamo provato a giocarcela alla pari con loro. Ci stiamo cementando, non abbiamo preso gol»

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

100MA IN SERIA A – «Era la mia 100ma partita in Serie A, mi sono fatto un bel regalo. Tutte le vittorie sono bellissime, oggi la squadra ha fornito una prestazione di grande energia, in una partita preparata sulle caratteristiche del Torino. Abbiamo provato a giocarcela alla pari con loro. Ci stiamo cementando, non abbiamo preso gol, vedo una squadra che prende sempre più forma ed è la cosa migliore che portiamo a casa».

NZOLA – «Con Nzola abbiamo toccato i tasti giusti. È una persona splendida, molto sensibile, ha fatto tesoro di quanto accaduto lo scorso anno e ha provato a cambiare alcune cose, l’atteggiamento o il modo di allenarsi. È il principale protagonista di questo nuovo Nzola. Vederlo in cima alla classifica marcatori è una soddisfazione per lui, che ci ha creduto, lavora e si impegna anche per fare gol, oltre che per dare una mano alla squadra. Anche Gyasi avrebbe meritato il gol, potrei dire le stesse cose anche per lui».

TORINO – «Non sempre si ottiene quello che hai in mente. Lo scorso anno con l’Udinese abbiamo fatto una partita identica qui a Torino. Ma alla fine abbiamo perso per un episodio. E oggi è successo a parti invertite: lo avevo detto alla squadra ma quell’episodio bisogna andarcelo a prendere».