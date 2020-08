Spezia, Italiano: «Il Frosinone ha dimostrato di essere una squadra che non muore mai»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, è intervenuto alla vigilia del match contro il Frosinone. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, è intervenuto alla vigilia del match contro il Frosinone. Ecco una parte delle sue dichiarazioni:

«Questa è stata un stagione straordinaria, ma non è ancora conclusa. C’è una finale di ritorno e abbiamo un vantaggio, ma saranno 95 minuti di fuoco in cui il nostro avversario cercherà di ribaltare il risultato. Dovremo essere il solito Spezia e fare quello che sappiamo fare. Il Frosinone contro Cittadella e Pordenone ha dimostrato di essere una squadra che non muore mai, capace di rimonte strepitose e l’attenzione dovrà essere massima».