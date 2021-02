Spezia, Italiano: «Vittoria più bella di sempre. Sul futuro in una big…»

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Milan: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «La più bella prestazione della mia carriera? Sì, decisamente. Avere fatto questo tipo di prestazione contro una squadra stratosferica come il Milan ci da molta soddisfazione».

FUTURO «Futuro in una big? In questo momento penso che sia presto per parlare di futuro. Siamo alla terza giornata di ritorno è ancora lunga e l’unico pensiero e obiettivo che ho è quello di raggiungere la salvezza che sarebbe il nostro Scudetto. In futuro vedremo ma ora è arrivata una nuova società con nuovi progetti. Vediamo quello che accadrà in futuro».