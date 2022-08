Spezia Kiwior, il difensore potrebbe rifiutare il West Ham: su di lui c’è il Milan

Il futuro di Kiwior allo Spezia è tutto da decidere, i liguri non vogliono privarsene ma West Ham e Milan ci provano

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione in casa Spezia del difensore Kiwior. Il West Ham in questi giorni si è gettato a capofitto per il centrale dei liguri. Una ricca offerta che pare però poter esser rispedita al mittente siccome il centrale è intenzionato a restare alla corte di Gotti.

La voglia di giocare con continuità per arrivare al Mondiale nelle condizioni migliori potrebbe giocare a vantaggio dello Spezia almeno fino a gennaio. L’offerta è di quelle importanti da parte del club londinese, ovvero di 12 milioni. Sul centrale, però, ci sarebbe anche l’interesse del Milan che lo vorrebbe ma per le prossime sessioni di mercato.