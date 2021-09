Spezia Milan, Thiago Motta: «Tanti spazi, dovevamo sfruttarli meglio»

L’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato al termine della partita contro il Milan

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta contro il Milan. Le parole del tecnico dei liguri.

PROBLEMA – «È un problema psicologico, perché succede spesso che quando subiamo gol andiamo indietro per contenere il risultato, ma abbiamo trovato il pari facendo la nostra partita, anche perché il Milan attaccava in tanti e lasciava spazi dietro. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto psicologico. Dobbiamo essere molto più continui in questo».

RISULTATO – «Il risultato dobbiamo averlo in mente perché abbiamo pareggiato, non dobbiamo cambiare mentalità: è una questione di continuare ad avere la testa libera. A differenza della partita con la Juventus ci attaccavano in tanti e dovevamo cercare di attaccare gli spazi che lasciavano. Sono convinto che i risultati arriveranno allenandosi per fare gol, sapendo che siamo arrivati a segnare perché abbiamo difeso bene ma anche perché abbiamo messo palla a terra e abbiamo giocato».

