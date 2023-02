Spezia-Napoli, Spalletti con la squadra tipo: le probabili formazioni

Oggi in campo la sfida tra Spezia e Napoli con le due squadre a caccia di punti per i rispettivi obiettivi stagionali

Oggi in campo la sfida tra Spezia e Napoli con le due squadre a caccia di punti per i rispettivi obiettivi stagionali. Le probabili formazioni come riportare da La Gazzetta dello Sport:

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. All. Gotti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.