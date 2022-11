Spezia, per ora la panchina di Gotti non è a rischio: la situazione

Nonostante l’ultima pesante sconfitta in casa contro la Fiorentina, la panchina di Luca Gotti allo Spezia non sarebbe a rischio

Nonostante l’ultima sconfitta in casa con la Fiorentina e gli ultimi risultati non brillanti, la panchina del tecnico dello Spezia, Luca Gotti, non sarebbe a rischio.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX però, la società si starebbe già guardando intorno per un eventuale sostituto in futuro: se la situazione non migliora casting tra Paulo Sousa, Andreazzoli e Ranieri.