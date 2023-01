Spezia, tegola Verde: salterà la sfida con l’Atalanta

Daniele Verde, attaccante dello Spezia, salterà la prossima sfida di Serie A con l’Atalanta ed è a forte rischio per il Lecce

«Daniele Verde salterà la sfida con l’Atalanta ed è a forte rischio sia per lo scontro diretto con il Lecce, che per la trasferta di Torino. Un affaticamento muscolare frena subito la ripresa del mancino napoletano, che resta una delle armi migliori dello Spezia di Luca Gotti. Potrebbero essere almeno due le settimane di stop per l’attaccante, con la speranza di andare ad un recupero veloce, ma con una serie di impegni troppi ravvicinati per rischiare di tornare subito nella mischia, forzando».