Spinazzola: «Loro superiori fisicamente e messi meglio in campo» – VIDEO

Leonardo Spinazzola ha commentato con grande amarezza l’eliminazione della Roma dall’Europa League – VIDEO

Leonardo Spinazzola ha commentato con grande amarezza l’eliminazione dall’Europa League della Roma. Queste le sue parole.

«Il Siviglia stava sempre in superiorità, io e Bruno Peres eravamo sempre in difficoltà contro i loro terzini. Non penso che in quel caso abbiamo sofferto tanto i loro attacchi, quanto la loro brillantezza fisica, arrivavano sempre prima di noi nei duelli. Il Siviglia ci è stato superiore sotto l’aspetto fisico, erano messi bene in campo. A casa rivedrò la partita perché in campo ci sono percezioni diverse».