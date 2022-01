Squalifica De Ligt, l’olandese salta Inter-Juve di Supercoppa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Squalifica De Ligt, l’olandese è stato espulso in Roma Juve: il difensore salterà la finale di Supercoppa Italiana con l’Inter

La Juve perde De Ligt per i minuti finali della sfida contro la Roma e non solo.

Il difensore è stato espulso dopo il secondo giallo rimediato in occasione del fallo che ha provocato il rigore poi fallito da Pellegrini. De Ligt, però, salterà la prossima partita della Juve contro l’Inter in Supercoppa Italiana. Altra tegola, quindi, per Allegri dopo la squalifica di Cuadrado.