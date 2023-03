Stadio Inter, Sindaco Rozzano: «Non abbiamo avuto nessun contatto»

Giovanni Ferretti De Luca, Sindaco di Rozzano, ha parlato a L’Interista del possibile nuovo stadio dell’Inter e della zona

Giovanni Ferretti De Luca, Sindaco di Rozzano, ha parlato a L’Interista del possibile nuovo stadio dell’Inter e della zona. Le sue dichiarazioni:

«L’unica cosa certa è che non abbiamo avuto contatti, di nessun tipo, a nessun livello. Il terreno di cui parliamo è posizionato davvero in posizione strategica. A 5 minuti a piedi dal capolinea della metropolitana. C’è l’imbocco dell’autostrada Milano-Genova. Ci sono i raccordi della tangenziale ovest. E la strada statale 35. Il tutto in una manciata di metri».