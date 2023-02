STATS – Feyenoord-Psv, spettacolo come all’andata?

Domani pomeriggio sfida di ritorno tra Feyenoord e Psv Eindhoven: all’andata era finita 4-3 per il Psv, che in trasferta però fatica

Domani, fischio d’inizio ore 14,30, l’Eredivisie vivrà uno degli snodi cruciali dell’anno. Feyenoord-Psv significa match d’alta quota, con i Rotterdammers issati in testa alla classifica da diverse settimane e la formazione di Eindhoven staccata di 4 punti e con un rendimenti in trasferta decisamente troppo negativo: 4 sconfitte su 9 partite ed alcuni dei rovesci hanno fornito l’impressione del cedimento strutturale.

All’andata è stata una gara fantastica, finita 4-3 a favore del Psv. Un primo tempo in equilibrio: Feyenoord subito avanti al terzo minuto con Idrissi, rapidissimo ad approfittare di una palla persa malamente da Max. Pareggio da calcio d’angolo, con Branthwhaite a deviare al volo il cross di Gakpo. Vantaggio a metà della frazione di gioco ancora con il futuro acquisto del Liverpool protagonista, ben servito da Xavi Simons che va a pressare un incerto Dilrosun. Infine, un altro errore origina il 2-2: Obispo cicca clamorosamente un rinvio e Danilo segna a porta vuota.

Ripresa con ancora 3 gol: Gakpo indica la via a Til che va d’anticipo e mette il pallone dentro; il Feyenoord non ci sta e pareggia con un tiro di Kocku dalla distanza, una sua specialità. La rete del definitivo 4-3 è di Obispo, che si fa perdonare le malefatte precedenti e – per l’ennesima volta – sfrutta un corner magistralmente battuto dal solito Gakpo in una gara dove il Psv ne calcia 13 contro uno solo degli avversari.

Questi sono i 10 goleador delle due squadre nelle prime 19 giornate di Eredivisie. La spartizione è precisa: 5 giocatori di Ruud Van Nistelrooij, altrettanti di Arne Slot. La premessa una gara spettacolare come quella dell’andata ci sarebbe tutta, ma l’assenza di Cody Gakpo – che in Inghilterra non ha ancora segnato un gol! – è grave per la quamtità di giocate importanti che garantiva. Il bomber è Xavi Simons, che prima punta non è ma è un ragazzo effervescente. Il Feyenoord, dalla sua, ha il contributo di diversi centrocampisti che vedono la porta. Non trascurabile, da una parte e dall’altra, il rapporto minuti/gol di El Ghazi e Gimenez.