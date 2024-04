Stellone: «Euro Torino? Juric può farcela»

Roberto Stellone, ex giocatore del Torino, ha parlato a Tuttosport delle possibilità Europa dei granata

EUROPA – «Questo Toro può farcela a conquistare un posto in Conference. La qualificazione è possibile: da oggi inizia un minitorneo di 6 giornate nel quale i granata si giocheranno gli ultimi posti per le Coppe con Napoli, Lazio, Fiorentina e Monza. La squadra di Juric ha il destino in mano e considerati i vari scontri diretti i 4 punti di distacco dalla zona Coppe sono recuperabili».