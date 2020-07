Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Genoa-Lecce

«Il mister ha con noi un contratto con noi per due anni, se dovessimo rimanere in Serie A penso che rimarrebbe con noi visto che sarebbe un progetto tecnico che andrebbe avanti in totale sintonia».