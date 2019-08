Stipendi Milan 2019/2020: i guadagni netti annuali dei calciatori rossoneri. Il più pagato è Gianluigi Donnarumma, chiude il fratello Antonio

Quanto guadagneranno di stipendio i calciatori del Milan di Marco Giampaolo nella stagione 2019/2020? Stipendi Milan 2019/2020: il rossonero più pagato resta il portiere Gianluigi Donnarumma, dall’alto dei suoi 6 milioni di ingaggio all’anno. Dietro di lui il nuovo acquisto Rafael Leão, che come Biglia e Reina percepirà 3,5 milioni di ingaggio.

Più modesti gli ingaggi degli altri colpi rossoneri dell’estate, in linea con la politica di risanamento finanziario del club di Via Aldo Rossi: il difensore centrale Leo Duarte percepirà circa 2,2 milioni, come Kessié, mentre 2 milioni a testa prenderanno l’ex Empoli Bennacer e Theo Hernandez, acquistato dal Real Madrid.

Su quel livello anche il capitano Alessio Romagnoli, più sotto il brasiliano Paquetá (un milione e mezzo). Fra i nuovi arrivati il meno pagato è Krunic con 1,2 milioni di ingaggio all’anno, chiude la speciale classifica l’altro Donnarumma, Antonio, con uno stipendio annuale netto di un milione di euro.

Stipendi Milan 2019/2020

Gianluigi Donnarumma – 6 milioni di euro

Rafael Leão – 3,5 milioni

Biglia – 3,5 milioni

Reina – 3,5 milioni

Suso – 3 milioni

Caldara – 3 milioni

Borini – 2,5 milioni

Calhanoglu – 2,5 milioni

Kessie – 2,2 milioni

Leo Duarte – 2,2 milioni

R. Rodriguez – 2,1

Theo Hernandez – 2 milioni

Bonaventura – 2 milioni

Strinic – 2 milioni

A. Conti – 2 milioni

Musacchio – 2 milioni

Romagnoli – 2 milioni

Bennacer​ – 2 milioni ​

​ André Silva – 2 milioni

Laxalt – 1,8 milioni

Paquetá – 1,5 milioni

Calabria – 1,5 milioni

Castillejo​ – 1,5 milioni

Krunic – 1,2 milioni

Antonio Donnarumma – 1 milione

*Gli stipendi dei calciatori sono da intendersi netti e annuali