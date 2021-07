Strootman: «A Marsiglia non è andata come volevo. Al Cagliari...»

Strootman: «Al Marsiglia le cose non sono andate come volevo. Ora…». Il messaggio del nuovo acquisto del Cagliari

Con un post su Instagram il neo acquisto del Cagliari, Kevin Strootman, si è definitivamente congedato dal Marsiglia.

«Pieno di ambizione e con la forte convinzione che Marsiglia fosse il posto ideale per me, sono arrivato all’OM nell’estate del 2018.Nonostante abbia fatto tutto il possibile e messo tutte le mie energie nella squadra nel corso degli anni, le cose non sono andate come il Club e io ci aspettavamo. Adesso è arrivato il momento di intraprendere una nuova strada e vorrei augurare a tutti i giocatori, a tutti i tifosi e a tutti coloro che sono coinvolti nel Club una grande stagione, sperando che l’OM si riprenda e trovi il posto che si merita! Forza OM!».