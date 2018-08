Arrivederci Roma: Strootman verso l’OM, con l’Atalanta resta a casa?

Addio Roma: Kevin Strootman ad un passo dal Marsiglia. Il centrocampista olandese avrebbe accettato la golosa offerta economica francese ed è pronto a riabbracciare Rudi Garcia

L’addio ormai è quasi consumato: proprio sul finire del calciomercato (all’estero) Kevin Strootman si appresta a salutare dopo anni di sofferenze e gioie l’amata Roma. Il centrocampista – come confermato da più parti – sarebbe ad un passo dall’Olympique Marsiglia per ferrea volontà dell’allenatore che più di tutti aveva creduto in lui in giallorosso, Rudi Garcia. Il francese avrebbe chiesto ed ottenuto da parte della società uno sforzo importante: quasi 30 milioni sul piatto per Kevin (25 milioni di base fissa, più altri bonus da limare). Anche al giocatore stesso sarebbe stata presentata poi un’offerta di tutto rispetto: 4 milioni di euro netti l’anno più bonus (per un totale di 4,5). Un bel passo in avanti per l’olandese, che attualmente comunque alla Roma percepisce già un ingaggio da 3,2 milioni di euro netti a stagione.

Alla fine a convincere Strootman sarebbe stata proprio l’offerta economica messa sul tavolo dunque: attualmente il giocatore, con il suo entourage, starebbe spingendo per chiudere l’affare e volare quanto prima in Francia, dove il mercato chiuderà ufficialmente venerdì. Possibili novità sostanziali già la prossima settimana e – in tal proposito – è alquanto probabile che Eusebio Di Francesco decida di non convocare oggi il giocatore in vista della sfida di domani contro l’Atalanta. Per Strootman – non più titolare inamovibile giallorosso ormai già da qualche mese – l’addio alla Roma a questo punto starebbe sul serio per diventare realtà.