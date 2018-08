Strootman può partire: in arrivo l’offerta del Marsiglia

Il mercato in Francia è ancora aperto. La Roma potrebbe perdere Kevin Strootman: in arrivo l’offerta del Marsiglia

La Roma potrebbe perdere Kevin Strootman. Il centrocampista olandese, uno dei meno brillanti nella scorsa stagione, potrebbe dire addio a mercato (italiano) chiuso. Il calciomercato nostrano ha chiuso i battenti una settimana fa ma in Francia e in Spagna, ad esempio, il mercato è ancora aperto ed è possibile prelevare nuovi calciatori anche dall’Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Olympique Marsiglia sogna il grande colpo finale e ha messo nel mirino Strootman, centrocampista olandese di proprietà della Roma.

Il club romanista vorrebbe incassare 30 milioni di euro e una partenza del giocatore non è da escludere, anche a mercato chiuso: la Roma potrebbe cedere l’olandese ma non potrebbe ingaggiare un sostituto, potrebbe solo pescare dagli svincolati (Yaya Touré, ad esempio, è senza contratto e potrebbe essere un’eventuale idea). Entro 48 ore l’OM allenato da Rudi Garcia, grande estimatore della ‘lavatrice’ presenterà l’offerta alla Roma per il giocatore ex Psv. Kevin ama Roma e non vuole fare passi indietro ma a centrocampo la concorrenza è folta e potrebbe spingere il giocatore a fare dei ragionamenti sul suo futuro in giallorosso. Il Marsiglia tenta Strootman: fine agosto caldo a Roma.