Sturaro, l’Inghilterra chiama: West Ham in pole, la Juventus accetta

Quattro club in fila per Sturaro dall’Inghilterra. La Juventus fa la valutazione del cartellino, una società è in pole position per l’ex Genoa

La Premier League chiama, Stefano Sturaro risponderà? Il centrocampista della Juventus è finito ai margini della rosa bianconera nel corso dell’ultimo anno e mezzo. L’ex Genoa non è riuscito a ritagliarsi appieno un ruolo da subentrante di lusso e le prestazioni non hanno sempre convinto i tifosi della Vecchia Signora. Tuttavia la sua carriera a Torino è contrassegnata anche da scalpi importanti, come la presenza in semifinale nel 2015 contro il Real Madrid ma sopratutto la rete del 2-2 nella sfida di andata contro il Bayern Monaco nella Champions League 2015/2016. La sua cessione appare sempre più probabile ma non sicura, visto che la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsene se non dietro un’adeguata valutazione del cartellino da parte della società acquirente.

Per caratteristiche tecnico-tattiche e fisiche la Premier League sembra essere un campionato in cui ben figurare e infatti sono molte le squadre del campionato inglese che da mesi lo corteggiano. Secondo quanto riportato dall’edizione di Tuttosport, il West Ham appare il favorito per il futuro di Sturaro, ma non sono da escludere ulteriori rilanci da parte delle altre due società interessate, vale a dire il Leicester, l’Everton e il Newcastle di Rafa Benitez. Per il West Ham la pole position è data dall’offerta di 18 milioni di euro più due di bonus che ha pienamente raggiunto la richiesta fatta dalla Juventus per il cartellino di Sturaro.