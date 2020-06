Super League, rinviata Xanthi-Atromitos Atene per un nuovo focolaio. Verranno prima completati i test, poi la decisione

La Super League greca ha deciso di rinviare il match tra Xanthi ed Atromitos Atene. La sfida, inizialmente in programma domenica, è stata rinviata per via di un possibile focolaio nella regione di Xanthi.

La Lega calcio greca ha deciso di rinviare il match in via precauzionale: verranno prima completati i test, poi si deciderà sulla ripresa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.