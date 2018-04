Super momento della Fiorentina, lo psicologo spiega: «Effetto Astori, ma non durerà per sempre»

Daniele Popolizio, psicologo e mental coach, ha spiegato il motivo delle quattro vittorie consecutive della Fiorentina

Quattro vittorie consecutive, l’ultima contro la Roma all’Olimpico a suggellare un momento incredibile per la Fiorentina di Pioli, che dopo quella maledetta notte del 4 marzo sembra sia rinata. Ha provato a dare una spiegazione, Daniele Popolizio, psicologo e mental coach: «La squadra è nella fase che vuole onorare a tutti i costi chi è venuto a mancare. Non hanno perso solo un compagno ma un vero e proprio punto di riferimento».

Fortunatamente per i tifosi viola, la morte di Astori non ha stroncato il gruppo, ma anzi lo ha cementificato: «Dipende dalla leadership di chi se ne è andato. Più era forte e più chi rimane ha voglia di vincere per preservarne il ricordo. Evidentemente Astori era molto seguito dentro lo spogliatoio. Il merito non è né di Pioli né della società. L’allenatore insieme ai giocatori è stato investito dall’onda emotiva e ha dato di più». Quanto potrà durare l’effetto? Lo psicologo non ha dubbi: «Non può durare in eterno, quando la squadra avrà elaborato il lutto, tutto tornerà come prima».