Supercoppa italiana, ecco i convocati della Juve: c’è anche Chiellini

Mancano 48 ore alla finale di Supercoppa Italiana e la Juve ha diramato in questo istante la lista dei giocatori convocati per la finalissima contro la Lazio.

Nell’elenco dei convocati figura anche Giorgio Chiellini che, come informa la Juve, si unisce ai compagni ma non sarà a disposizione. Un segno di vicinanza del difensore centrale che sta lentamente recuperando dal lungo infortunio.

🏆 I convocati bianconeri in partenza per Riad 🇸🇦

(Nell’elenco figura anche @chiellini, che non è ancora a disposizione, ma si unisce ai compagni in occasione della gara che mette in palio il primo trofeo stagionale). #SupercoppaItaliana #JuveLazio pic.twitter.com/potd2TQqWR

— JuventusFC (@juventusfc) December 20, 2019