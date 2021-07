Superlega, cosa succede dopo la decisione del Tribunale di Madrid?

Ceferin, Uefa e non solo. Cosa succede ora dopo il comunicato congiunto dei bianconeri, Barcellona e Real Madrid

Juve, Barcellona e Real Madrid hanno emesso un comunicato congiunto, dichiarandosi soddisfatti «della decisione del tribunale di Madrid di confermare l’obbligo di UEFA di cessare le azioni intraprese nei confronti dei club fondatori di European Super League».

Cosa succede ora? Secondo Tuttosport, l’Uefa deve far decadere tutti i procedimenti disciplinari contro i tre club, che per ora aveva temporaneamente sospeso. E deve inoltre cancellare gli accordi, non esattamente morbidi, con i 9 club cosiddetti ‘pentiti’. Se dovesse rifiutarsi, ne dovrà rispondere civilmente e in extrema ratio penalmente. Il tutto in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, presso la quale pende la richiesta di parere da parte dello stesso Tribunale di Madrid.

