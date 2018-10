Si sblocca Suso: digiuno terminato dopo quasi 8 mesi

Il Milan ha ritrovato Suso. Lo spagnolo ha segnato una doppietta con il Sassuolo: non segnava da quasi 8 mesi

E’ stato un vero e proprio Suso show a Reggio Emilia contro il Sassuolo! L’attaccante spagnolo del Milan ha trascinato la squadra sin dai primi minuti di gioco e non si è abbattuto dopo il palo colpito al 4′ di gioco. Lo spagnolo ha continuato a lottare e a inventare, mettendo in mezzo tanti palloni interessanti per i suoi compagni. Al 50′ il giocatore ha trovato la prima gioia personale della stagionale, la seconda da quando Gattuso siede sulla panchina, nel finale ha trovato anche la doppietta personale.

L’ex Liverpool è tornato al gol interrompendo un digiuno che durava da quasi otto mesi (1.728 minuti). Una bella soddisfazione che collima con la presenza 101 del giocatore in rossonero. Non era riuscito a bagnare la centesima presenza in rossonero con un gol a causa di uno strepitoso Terracciano ma ieri si è preso un’importante rivincita, trascinando il Milan contro il pericoloso Sassuolo e salvando la panchina di Rino Gattuso.