Svezia, ct Andersson: «Sensazione fantastica. Forsberg decisivo»

Jan Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha festeggiato il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2020. Le sue dichiarazioni al termine del match vinto contro la Polonia.

«È una sensazione fantastica, abbiamo vinto il girone come avevamo già fatto ai Mondiali del 2018. Abbiamo creato una situazione in cui poter far bene correndo anche dei rischi. I giocatori sono stati dei guerrieri e sono stati fantastici perché si sacrificano gli uni per gli altri. Tutti vanno elogiati oggi. Forsberg? È un po’ più calmo come persona rispetto al passato, dice di sentirsi meglio ed è stato il migliore in campo. Con la Nazionale ha sempre fatto bene e può essere decisivo per noi in questo torneo».