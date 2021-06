Svezia, Olsen: «Orgoglioso di quanto fatto. Adesso sento fiducia»

Robin Olsen, portiere della Svezia, ha commentato la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020: le sue dichiarazioni

«Sto giocando il mio miglior calcio, probabilmente prima non mi sentivo così bene. Sono venuto qui con una buona dose di fiducia anche se non ho giocato con l’Everton negli ultimi mesi. Ho avuto molto da fare contro la Spagna ma è andata bene. Per quanto riguarda la mia prestazione, sono soddisfatto, se guardiamo a tutta la squadra, sono estremamente orgoglioso di quello che abbiamo ottenuto finora».