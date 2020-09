Dejan Kulusevski ha alzato un polverone dopo esser rimasto in panchina per gran parte di Svezia-Francia

In Svezia scoppia la polemica dopo la partita contro la Francia persa 1-0. Dejan Kuluisevski, neo acquisto della Juventus, è infatti rimasto in panchina per gran parte della partita esplodendo poi nel post partita, come riportato da AftonBladet.

«Non ho avuto tempo di incidere sull’incontro. Sono rimasto scioccato. In allenamento è andato tutto benissimo ma, sfortunatamente, il calcio è anche questo. E’ una sensazione strana ma rispetto la scelta del mister».