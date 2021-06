Svizzera, Petkovic: «Andremo agli ottavi. Critiche? Non le sento»

Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato al termine del match vinto contro la Turchia

Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato al termine del match vinto contro la Turchia. Le sue dichiarazioni.

«Abbiamo preparato al meglio la partita e la squadra è scesa in campo con personalità. Se avessimo sfruttato tutte le nostre occasioni, forse saremmo arrivati secondi nel girone. Ma siamo tranquilli, abbiamo fatto il nostro e son convinto che andremo agli ottavi. Le critiche? Non le sento, non le leggo. Quando siamo sotto pressione, sappiamo reagire».