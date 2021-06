Svizzera, Petkovic: «Vedo l’Italia tra le prime quattro. Ha grande qualità»

Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato al termine del match di EURO 2020 perso contro l’Italia

«Abbiamo giocato contro un’Italia molto forte, ci ha creato problemi, non siamo stati al cento per cento. Abbiamo preso dei gol, non siamo stati sicuri e per noi non è normale. L’Italia non arriva dalla Turchia, ma da un percorso di 29 partite non perse, di giocatori che hanno grande qualità. Di squadra che ha competizione interna invidiabile. Se continuano così hanno possibilità di arrivare tra i primi quattro, ci sono altre squadre che competono, poi dipende dalle singole partite».