La UEFA vorrebbe aumentare il numero di squadre in vista degli Europei del 2028: ipotesi 32 Federazioni oggetto di studio

La UEFA vorrebbe aumentare il numero di squadre in vista degli Europei del 2028. Come riportato dall’agenzia Associated Press, prende corpo l’ipotesi delle 32 Federazioni partecipanti alla competizione internazionale, anziché 24.