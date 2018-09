Tabellone Coppa Italia 2018-2019: calendario, date e orari delle partite in programma dal quarto turno fino alla finale

Sono state ufficializzate le date e gli orari del quarto turno della Coppa Italia 2018/2019. I sedicesimi di finale si giocheranno nella prima settimana di dicembre con alcune vere e proprie rivelazioni nel tabellone. Il Sud Tirol giocherà all’Olimpico di Torino dopo aver eliminato incredibilmente il Frosinone nel terzo turno eliminatorio. Stessa “fortuna” spetterà alla Virtus Entella che giocherà contro il Genoa a Marassi. Ecco nel dettaglio il programma dei sedicesimi di finale:

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018

BENEVENTO – CITTADELLA ore 15.00

BOLOGNA – CROTONE ore 18.00

SAMPDORIA – SPAL ore 20.45

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018

NOVARA – PISA ore 15.00

SASSUOLO – CATANIA ore 18.00

CHIEVOVERONA – CAGLIARI ore 20.45

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018

GENOA – VIRTUS ENTELLA ore 18.00

TORINO – SUD TIROL ore 20.45

Calendario Coppa Italia 2018/2019: le date ufficiali della manifestazione, il tabellone

La Coppa Italia sta entrando finalmente nel vivo. La domanda che assilla tutti gli appassionati di calcio è: chi succederà alla Juventus? Il club bianconero ha alzato al cielo, per la quarta volta consecutiva, la Coppa Italia, aggiungendo il tredicesimo sigillo nella competizione (nessuno ha fatto meglio dei bianconeri, la Roma è seconda a quota 9). La Vecchia Signora spera nel quinto grande successo, le altre squadre invece lavorano per interrompere l’egemonia bianconera. Dopo i primi tre turni eliminatori che hanno riservato non poche sorprese, su tutte le eliminazioni di Frosinone, Empoli, Parma, la Coppa Nazionale si appresta a vivere i sedicesimi di finale con match inediti (Torino-Sud Tirol), e sfide da Serie A (Sampdoria-Spal). Da gennaio (precisamente il 13) ecco che entrando in scena le big del nostro campionato: Inter, Juventus, Milan, Lazio, Roma, Napoli, Fiorentina e Atalanta osserveranno con attenzione i risultati delle partite dei sedicesimi per scoprire i rispettivi avversari da affrontare negli ottavi di finale.

Il Milan affronterà la vincente di Sampdoria-Spal e, se il Napoli dovesse battere una tra Sassuolo e Catania negli ottavi di finale, potrebbe incrociare i partenopei nel turno successivo. La Lazio potrebbe giocare o contro il Pisa o contro il Novara, mentre l’Inter sarà spettatrice interessata del match tra Benevento e Cittadella. Ai quarti possibile incrocio tra le due squadre che nella passata stagione hanno terminato il campionato con un solo punto di differenza. Dall’altra parte del tabellone la Fiorentina potrebbe non avere un ottavo comodo visto che, con molta probabilità, affronterà il Torino. La Roma sarà impegnata con la vincente di Genoa-Virtus Entella per poi sfidare la vincente tra viola e granata nei quarti di finale. Nella parte bassa del tabellone la Juve attende l’avversaria da sfidare da Bologna-Crotone così come l’Atalanta da Chievo Verona-Cagliari. Bianconeri e nerazzurri potrebbero nuovamente incrociarsi ai quarti di finale come nella scorsa edizione.

La Coppa Italia sfrutterà quindi la sosta del campionato, per tre settimane, a inizio anno, per prendersi la scena: gli ottavi di finale vedranno l’ingresso in scena delle big e si giocherà di domenica (13 gennaio), con il campionato fermo. Poi i quarti di finale il 30 gennaio. Le due semifinali invece si giocheranno a febbraio: il 6 le gare d’andata, il 27 quelle di ritorno. Poi la finale il 25 aprile 2019.

Calendario Coppa Italia 2018/2019: quando inizia e quando finisce, tutte le date

QUARTO TURNO: mercoledì 5 dicembre;

OTTAVI DI FINALE (Ingresso delle big): domenica 13 gennaio;

QUARTI DI FINALE: mercoledì 30 gennaio;

SEMIFINALE D’ANDATA: mercoledì 6 febbraio;

SEMIFINALE DI RITORNO: mercoledì 27 febbraio;

FINALISSIMA: mercoledì 25 aprile.