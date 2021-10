Tacchinardi: «La Juventus ha trovato chi prenda la redini del centrocampo»

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ha commentato il momento dei bianconeri e ha promosso l’acquisto di Locatelli

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Alessio Tacchinardi ha commentato il momento della Juventus che contro il Torino ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva e ha lodato l’acquisto di Locatelli.

LOCATELLI – «Manuel Locatelli ha preso in mano il centrocampo della Juventus. La Juventus aveva bisogno di un giocatore che prendesse le chiavi del centrocampo lo stava cercando da due anni. Ora finalmente lo ha trovato: questo calciatore si chiama Locatelli».

IL MOMENTO DELLA JUVENTUS – «Ha affrontato gli impegni con Chelsea e Torino in grande difficoltà e senza Dybala e Morata. Alla vigilia della sfida contro i campioni d’Europa ha vissuto il classico momento da dentro o fuori. La sua Juve non carburava prendeva tanti gol e non metteva in campo lo spirito battagliero necessario. Ora quello spirito lo ha ritrovato, insieme ai risultati. Sono molto contento di aver visto Chiesa giocare più vicino agli attaccanti».