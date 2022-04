Tacchinardi: «Kakà sembrava uno studente, chissà il valore oggi»

Tacchinardi su Kakà: «Sembrava uno studente, chissà quanto costerebbe oggi». Le sue parole sull’ex pallone d’oro

Alessio Tacchinardi ha parlato di Kakà a Tuttomercatoweb. Le parole dell’ex difensore della Juventus.

«Vi racconto un aneddoto, arrivò a Milano e anche al Delle Alpi, quando lo incontrai in uno Juventus-Milan, con degli occhialini che sembrava uno studente universitario. Appena cominciò la partita fece una sgasata che sinceramente non lo prendevo nemmeno con il motorino. Era un giocatore incredibile. Tornando ad oggi la domanda che mi sorge spontanea è quanto possa costare con i prezzi di oggi uno come Kakà. Secondo me l’esempio per spiegare la differenza tra quel calcio e quello di adesso è il paragone Kakà-Neymar, il primo oltre ad essere fenomenale era anche molto sostanzioso, il secondo un po’ più cinematografico».