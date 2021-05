Tacconi: «Juve-Inter? Speriamo che qualche santo dia una mano ai bianconeri»

Stefano Tacconi dice la sua su Juventus-Inter: ecco le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero che appare sfiduciato

«Juve-Inter? Speriamo che qualche santo dia una mano ai bianconeri, altrimenti Champions addio. Un dispetto di Conte? Non ci sono dubbi, vorrà confermare la supremazia e togliersi qualche sassolino dalle scarpe. La Juve ha fatto troppi errori in stagione, ha perso troppi punti in maniera incredibile. Senza qualificazione salutare Ronaldo è l’unica via».